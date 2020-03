Tell Me Why: Dontnod si impegnerà a pubblicare gli episodi a poche settimane di distanza

Uno dei problemi più grandi affrontati dai fan di Life is Strange 2 è stato sicuramente il lungo periodo di attesa tra l'uscita di un episodio e l'altro. A quanto pare però Dontnod è decisa a non ripetere lo stesso errore con il nuovo Tell Me Why.

Il nuovo viaggio ad episodi di Dontnod seguirà le vicende dei gemelli Alyson e Tyler alle prese con le complicazioni della vita nel ritorno alla loro vecchia casa. La storia sarà incentrata sul cambio di sessualità di Tyler e sul rapporto particolare nato tra i due ragazzi e la madre. La software house francese è famosa per aver scritto alcune delle trame più emotive della storia videoludica e le scelte effettuate dai giocatori contribuiranno a formare un'esperienza unica, anche se al momento non è chiaro quanti saranno i finali di gioco.

Nelle ultime settimane è cresciuta la preoccupazione dei fan relativamente ai tempi di attesa tra un episodio di Tell Me Way e l'altro, sulla scia di quanto accaduto con l'ultimo Life is Strange 2. Seguendo il feedback dei fan, Dontnod sembra però impegnata a pubblicare i tre episodio di cui sarà composto il gioco a poche settimane di distanza, come confermato dal Director dello studio, Florent Guillarme. Resta da capire come i tempi di sviluppo influiranno sul prodotto finale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Tell Me Why sarà disponibile durante l'estate del 2020 per Xbox One e PC Windows (anche su Steam). Sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Tell Me Why.