Tell Me Why: Dontnod ci presenta Michael Abila, un personaggio queer

C'è parecchio fermento negli studi di Dontnod Entertainment. Concluso lo sviluppo di Life is Strange 2, la software house francese si è gettata a capofitto nella lavorazione di Twin Mirror, thriller investigativo per PC, PS4 e Xbox One, e Tell Me Why, gioco in formato episodico in sviluppo solo per le piattaforme di casa Microsoft, PC e Xbox One.

Proprio a Tell Me Why è dedicato l'ultimo aggiornamento dello studio. Per chi non lo sapesse, si tratta di un'avventura narrativa incentrata su Adison e Tyler Ronan, due gemelli con un legame sovrannaturale che per alcune vicissitudini sono rimasti separati per ben dieci anni. Tyler rappresenta il primo protagonista transgender in un videogioco di alto profilo, e per assicurarsi una corretta caratterizzazione Dontnod si è avvalsa della collaborazione di GLAAD, un'organizzazione no-profit LGBTQ. Con Tell Me Why lo studio intende rappresentare adeguatamente le identità di genere, e così in occasione del Pride Month ha presentato un altro personaggio, Michael Abila.

Michael è il miglior amico, oltre che collega di lavoro, di Alyson. È un ragazzo Queer appartenente ai Tlingit, un popolo indigeno dell'America del Nord-Ovest, che sta studiando per diventare uno chef. Michael sta inoltre pianificando di lasciare Delos Crossing, cittadina rurale dell'Alaska dove si svolgono le vicende di Tell Me Why, per trasferirsi a Juneau. Nella galleria in calce a questa notizia trovate degli screenshot dedicati al personaggio.

La pubblicazione del primo episodio di Tell Me Why prevista su Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store) nel corso dell'estate del 2020. Dontnod ha assicurato che gli episodi arriveranno a poche settimane di distanza.