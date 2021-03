Tell Me Why, il primo episodio è gratis su PC, Xbox One e Series X|S: link per il download

Come già fatto in passato per le altre avventure episodiche della casa, Dontnod Entertainment ha reso il primo capitolo di Tell Me Why gratis per tutti i giocatori su PC e sulle piattaforme della famiglia Xbox.

A partire da oggi il primo episodio di Tell Me Why può essere scaricato in via del tutto gratuita su PC via Steam, su Xbox One e Xbox Series X|S (sulle due console di nuova generazione gira in retrocompatibilità):

Per l'occasione, Dontnod ha anche scontato l'intera stagione. Fino al 12 marzo, i rimanenti due episodi possono essere acquistati a 8,39 euro su Steam e a 9,99 euro su Xbox One e Series X|S. Ci teniamo a ricordare, inoltre, che l'intera stagione di Tell Me Why è anche compresa nell'abbonamento a Xbox Game Pass per PC e console.

Per chi non lo sapesse, Tell Me Why è un'avventura narrativa in tre episodi incentrata su Adison e Tyler Ronan, due gemelli con un legame sovrannaturale che per alcune vicissitudini sono rimasti separati per ben dieci anni, prima di reincontrarsi nella loro città natale dell'Alaska. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Tell Me Why.