Tell Me Why gratis su Xbox e PC: ultime ore per riscattarlo, affrettatevi!

Il Pride Month sta per terminare, e con esso anche l'iniziativa di Xbox Game Studios e Dontnod Entertainment lanciata per celebrare il mese della diversità sessuale e dell'orgoglio LGBTQI+.

All'inizio del mese di giugno Tell Me Why, una delle più recenti avventure di Dontnod, è stata offerta gratuitamente a tutti i giocatori su PC e Xbox. Tutti e tre gli episodi dell'avventura completa possono essere scaricati gratis e aggiunti alla propria raccolta per sempre, ma la promozione sta per terminare, quindi vi conviene affrettarvi. Su Microsoft Store, dove è possibile ottenere in un colpo solo le versioni Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, sarà attiva per altre 17 ore a partire dall'orario di pubblicazione di questa notizia, mentre su Steam fino alle ore 19:00 di domani 1° luglio.

Tell Me Why è un'avventura narrativa in tre episodi incentrata su Adison e Tyler Ronan, due gemelli con un legame sovrannaturale che per alcune vicissitudini sono rimasti separati per ben dieci anni, prima di rincontrarsi nella loro città natale dell'Alaska. Maggiori dettagli li trovate nella nostra recensione di Tell Me Why.