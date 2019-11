Tell Me Why: Tyler e Alyson Ronan sono i protagonisti della nuova avventura di Dontnod

A sorpresa durante la puntata speciale di Inside Xbox in diretta da Londra per l'X019, Dontnod (studio noto per Life is Strange, Life is Strange 2 e Vampyr) ha annunciato Tell Me Why, una nuova avventura narrativa in arrivo il prossimo anno.

Microsoft introduce il progetto con una breve nota: "lo studio di sviluppo Dontnod presenta con Tell Me Why il primo eroe di videogiochi transgender. Una storia intima e vera che ha come protagonisti Tyler e Alyson Ronan, due gemelli che usano il loro straordinario legame per svelare i ricordi di un'infanzia amorevole ma travagliata. Dontnod ha lavorato a stretto contatto con Microsoft e l'organizzazione no-profit GLAAD per dar vita alla personalità autentica e multidimensionale di Tyler."

Tell Me Why sarà disponibile durante l'estate 2020 su Xbox One e Windows 10 (anche su Steam), scaricabile da Xbox Game Pass sin dal lancio. Un progetto certamente interessante per gli amanti delle avventure dal forte impatto narrativo e ovviamente per i supporter dello studio francese, che dimostra ancora una volta di voler lasciare un segno indelebile con i suoi giochi.