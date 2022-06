Tell Me Why di Dontnod è gratis su Xbox per il Pride Month

Per festeggiare il Pride Month, iniziato oggi, Dontnod regala Tell Me Why per Xbox One e Xbox Series X/S, scaricabile gratis da Xbox Store. Nel momento in cui scriviamo il gioco viene proposto a costo zero per tutti anziché al normale prezzo di 19,99 euro.

In questo thriller intimistico, i gemelli Tyler e Alyson Ronan tornano insieme e usano il loro legame speciale per sbrogliare i ricordi della loro infanzia, piena d'amore ma travagliata. Ambientato in una cittadina dell'Alaska, Tell Me Why presenta personaggi realistici, temi seri e scelte coinvolgenti. Man mano che i giocatori interagiscono con i ricordi del passato, compiranno scelte che determineranno la forza del legame che unisce Tyler e Alyson e daranno forma al corso futuro della vita dei gemelli.

Potete scaricare gratis Tell Me Why da Xbox Store in versione completa, il download include gli episodi 1-3, avete tempo fino alla fine del mese per aggiungere il gioco alla vostra libreria, una volta riscattato resterà vostro per sempre. Una bella occasione per provare uno dei giochi più interessanti di Dontnod, lo studio francese autore, tra gli altri, di Life is Strange e Vampyr. Tell Me Why dovrebbe essere disponibile anche su Windows Store gratis, nel momento in cui scriviamo però non è ancora possibile effettuare il download gratuito su PC.