Telling Lies, nuovo titolo degli autori di Her Story, in arrivo questa settimana

Annapurna Interactive ha annunciato che Telling Lies, nuovo gioco di Sam Barlow, autore di Her Story, sarà disponibile questa settimana, precisamente a partire dal 23 agosto, su PC, Mac e iOS. Per l'occasione è stato diffuso anche un nuovo trailer, che trovate in cima alla news.

Il gioco, un po' come avviene in Her Story, ci vedrà impegnati a guardare dei video su un laptop, che contiene filmati sugli ultimi due anni di vita di quattro persone diverse, collegate fra di loro da un evento scioccante. Starà al giocatore mettere insieme i pezzi di quei video e scoprire la verità.

Protagonisti del titolo alcuni attori emergenti come Logan Marshall-Green (Upgrade), Alexandra Shipp (X-Men Apocalypse), Angela Sarafyan (The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2), e Kerry Bishe (Narcos).

Telling Lies ha recentemente ottenuto anche un aggiornamento per il proprio sito ufficiale, al quale vi rimandiamo per ulteriori informazioni sul gioco, in attesa di poterci mettere le mani su, dal 23 agosto. Che ne pensate?