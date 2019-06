Telling Lies: il nuovo gioco dell'autore di Her Story si mostra al PC Gaming Show

Nel corso del PC Gaming Show 2019, l'autore dell'acclamato Her Story, Sam Barlow, è intervenuto per mostrare un nuovo filmato di Telling Lies, il suo nuovo progetto in arrivo nel corso di quest'anno.

Telling Lies è descritto come un thriller investigativo dalla trama non lineare con protagonisti Logan Marshall-Green, Alexandra Shipp, Kerry Bishé e Angela Sarafyan. I giocatori verranno posti dinanzi ad un computer anonimo carico di video rubati alla Sicurezza Nazionale, che coprono un periodo di due anni nella vita personale di quattro persone le cui storie sono legate da uno sconvolgente incidente. Il loro compito sarà quello di esplorare l'archivio e ricostruire la loro storia.

In cima a questa notizia potete ammirare il trailer mostrato durante il PC Gaming Show 2019. Telling Lies verrà pubblicato nel corso di quest'anno, in una data non ancora precisata.