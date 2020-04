Telling Lies: il thriller del papà di Her Story sta per arrivare su console

Attraverso i propri canali social ufficiali, le alte sfere di Annapurna Interactive annunciano in video la data di uscita su PS4, Xbox One e Nintendo Switch di Telling Lies, il nuovo thriller con attori in carne ed ossa diretto da Sam Barlow, l'autore di Her Story.

L'ultima avventura interattiva dello scrittore e designer videoludico inglese si riallaccia all'esperienza narrativa di Her Story per farci assistere agli spaventosi eventi accorsi a un gruppo di persone collegate in rete attraverso i rispettivi laptop e dispositivi tecnologici.

Il ruolo dei quattro personaggi di Telling Lies è interpretato da quattro attori emergenti, ma già conosciuti dal pubblico del grande e piccolo schermo, come Kerry Bishe (Narcos), Angela Sarafyan (The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2), Logan Marshall-Green (Upgrade) e Alexandra Shipp (X-Men Apocalypse). Il nostro compito sarà quello di seguire le vicende dei singoli protagonisti per aiutarli a prendere le giuste decisioni e ricomporre il puzzle di una storia dai tratti oscuri.

L'uscita di Telling Lies su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch è prevista per il 28 aprile. Il buon Claudio Cugliandro si è già tuffato nelle atmosfere thrilling di questa avventura interattiva e, cogliendo al volo l'occasione offerta dall'uscita del gioco su PC e Mac OS, ha curato la recensione di Telling Lies che trovate sulle nostre pagine.