Telltale annuncia l'acquisizione di Flavourworks: gli autori di Erica ora nel team

Mentre proseguono i lavori in vista del lancio di The Expanse: The Telltale Series, i vertici di Telltale annunciano di aver portato a termine l'acquisizione di Flavourworks.

La software house con sede in Gran Bretagna entra dunque ufficialmente a far parte dell'ecosistema di Telltale. Specializzata nella ricerca di forme di interazione tra cinema, serie TV e videogiochi, Flavourworks è nota al grande pubblico soprattutto per aver dato vita a Erica, thriller interattivo originariamente approdata in esclusiva su PlayStation 4 (per maggiori dettagli, potete riscoprire la nostra recensione di Erica). Datata 2019, la produzione ha successivamente trovato spazio anche su PC, con un secondo esordio su Steam.

Negli ultimi anni, Flavourworks si è inoltre concentrata sullo sviluppo di un engine proprietario a vocazione next-gen, battezzato TouchVideo. Proprio tale tecnologia sembra aver attirato l'interesse di Telltale, sino al raggiungimento di un accordo di acquisizione. Queste, in particolare, le parole pronunciate da Jamie Ottilie, CEO di Telltale: "La tecnologia e l'esperienza di Flavourworks con i video interattivi ci aiuteranno a creare giochi narrativi in maniera efficiente e a raggiungere più persone tramite lo streaming e le nuove piattaforme. Siamo entusiasti per ciò che questo potrà significare per il nostro portfolio di IP".



Con l'annuncio dell'acquisizione è stato inoltre reso noto che il CEO di Flavourworks, Zachary Slatter, diverrà il nuovo managing director di Telltale per il mercato europeo.