Telltale avrebbe dovuto pubblicare un secondo gioco su Stranger Things?

Più di sei mesi dopo la chiusura di Telltale Games, continuano ad arrivare nuove informazioni su prodotti in sviluppo presso lo studio. Come sappiamo, tra i vari progetti accantonati c'era un titolo sul popolarissimo show di Netflix, Stranger Things.

Ebbene, stando ad un report di The Verge, sembra che ci fosse anche un secondo progetto relativo alla serie, in sviluppo presso lo studio di Night School, e che sarebbe poi eventualmente stato pubblicato dalla stessa Telltale.

Gli sviluppatori di Oxenfree, uno studio fondato da ex dipendenti proprio di Telltale, erano dunque al lavoro su un gioco sempre basato sullo storytelling, ma dalla formula un minimo rinnovata rispetto a quella standard di Telltale, e che sarebbe in qualche modo stato legato anche al titolo su Stranger Things già in sviluppo, tanto da avere in cantiere una funzione di import dei salvataggi.

Le comunicazioni tra Night School, Telltale e perfino Netflix, si sono però fatte nel tempo sempre più rare, Telltale aveva cominciato a ritardare i pagamenti ed alla fine il progetto è stato chiuso intorno a Settembre 2018. Stando ad alcune voci, il gioco sarebbe stato molto ambizioso, descritto come a metà tra The Witcher 3 e Night in the Woods, con influenze dello stesso Oxenfree e Firewatch.

Sfortunatamente, niente di tutto ciò vedrà la luce. Recentemente il co-fondatore di Telltale è tornato a parlare della situazione.