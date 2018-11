Telltale entra in liquidazione, alcuni giochi sono stati rimossi da Steam

Dopo la parziale chiusura avvenuta a fine settembre, Telltale Games è ora ufficialmente in liquidazione, con la compagnia Sherwood Partners che sta curando questa delicata fase, l'obiettivo è quello di vendere gli assets al miglior offerente e cercare di ripagare i debiti contratti negli ultimi anni.

Scopriamo inoltre che il 30 novembre termineranno i benefit economici concessi agli ex membri della società e ai dipendenti ancora al lavoro, questa dovrebbe essere la data ultima per la chiusura degli uffici di Telltale Games. Nelle scorse ore inoltre alcuni giochi del catalogo, come Back to the Future e Tales of Monkey Island, sono stati rimossi da Steam e presumibilmente presto anche da altri store digitali, mentre produzioni come Guardiani della Galassia, Batman, The Walking Dead e Game of Thrones sono ancora in vendita.

Si conclude così la storia di Telltale, iniziata nel lontano 2004 quando un gruppo di ex dipendenti LucasArts si è unito con l'obiettivo di pubblicare una nuova avventura della serie Sam & Max, IP snobbata dal vecchio publisher e riportata in vita proprio da Telltale insieme a numerosi altri progetti di successo, da The Wolf Among Us a The Walking Dead.