Telltale Games annuncia il suo nuovo gioco: sarà basato su Stranger Things

Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, Telltale Games, software house nota per The Wolf Among Us e le avventure narrative basate The Walking Dead, Batman e Game of Thrones, ha ufficialmente annunciato il suo prossimo progetto.

Come potete leggere tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, il nuovo gioco di Telltale Games si baserà su Stranger Things, la serie TV targata Netflix che è riuscita a raccogliere i consensi di tantissimi spettatori, soprattuto fra i nostalgici degli anni '80. La compagnia ha confermato che il titolo sarà pubblicato "in futuro" su PC e console. Sfortunatamente, ulteriori dettagli non sono emersi dall'annuncio.

In aggiunta, la stessa Telltale ha confermato che Minecraft: Story Mode sarà presto pubblicato su Netflix in qualità di serie interattiva. Rimaniamo in attesa di novità sui nuovi progetti Telltale. Siete contenti di questo annuncio?