Telltale Games sta lavorando anche a Poker Night 3?

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di alcuni rumor su Tales from the Borderlands 2, sequel dello spin-off del celebre looter-shooter di Gearbox, che ottenne anche un discreto successo. Il fallimento di Telltale aveva chiuso le speranze su un nuovo capitolo, ma le cose sembrano cambiate.

L'azienda nel frattempo è stata acquisita, ed è rinata dalle proprie ceneri con un team composto da alcuni dei vecchi sviluppatori ed altre new entry, e sembra che oltre a The Wolf Among Us 2, già annunciato nei mesi scorsi, abbia in serbo altre cartucce da sparare.

Una delle quali potrebbe essere Poker Night 3, protagonista di alcuni nuovi rumor. Stando a quanto trapelato, il gioco non dovrebbe chiamarsi in effetti così, ma ne avrebbe praticamente lo stesso concept: personaggi presi da diverse serie di videogame, che si sfidano a un tavolo di poker.

L'ultimo capitolo, Poker Night 2 (qui la nostra recensione di Poker Night 2), è uscito nel 2013, e vedeva tra i protagonisti Brock Samson, Claptrap, Ash Williams e Sam e Max. Da quanto emerge dalle voci in Rete, Poker Night 3 (o qualunque sia il nome che verrà scelto), sarà sviluppato da Telltale ed annunciato durante l'E3 2020, per poi essere diffuso in digitale pochi giorni dopo la manifestazione.

Per quanto rigurda i personaggi, i nomi coinvolti sono quelli di Bigby Wolf, Rhys e Fiona, Bruce Wayne, e Lee Everett.

Sareste contenti di un ritorno del gioco?