Telltale Games ha licenziato anche il resto dei dipendenti, stando al narrative designer

A quanto pare, Telltale Games avrebbe licenziato anche i 25 dipendenti che erano rimasti per assolvere agli ultimi obblighi con i partner commerciali della compagnia. La notizia è arrivata su Twitter da Rachel Noel, ex narrative designer della software house.

"Hey, ricordate come una parte del team sarebbe dovuta restare in piedi, e che io stessa ne avrei fatto parte? Beh, alla fine siamo stati licenziati anche noi." si legge nel tweet di Rachel Noel riportato in calce alla notizia.

Stando alle parole del narrative designer, dunque, Telltale Games avrebbe deciso di licenziare anche il resto dei dipendenti, chiudendo in modo definitivo le attività della compagnia. Risale solo al 22 settembre la notizia che Telltale aveva licenziato oltre 200 sviluppatori, riducendo l'organico a soli 25 membri per assolvere agli ultimi impegni con i partner commerciali prima di chiudere definitivamente i battenti. Intanto, sappiamo già che Telltale ha abbandonato i lavori su The Wolf Among Us 2 e The Walking Dead: Final Season, anche se in quest'ultimo caso c'è la speranza che una compagnia esterna possa completare gli ultimi due episodi della Stagione.

Come riferito da Rachel Noel, però, sembra che la compagnia abbia licenziato anche gli ultimi membri della software house, con largo anticipo rispetto a quanto previsto. Per conoscere più nel dettaglio la situazione, comunque, non rimane che attendere un comunicato ufficiale di Telltale Games.