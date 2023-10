Telltale Games ha licenziato più dipendenti: qual è lo status dei giochi in sviluppo?

Ultimamente sembra che alcune compagnie stiano effettuando tagli al personale più o meno consistenti: dopo la conferma che Naughty Dog ha licenziato 25 dipendenti, anche in casa Telltale Games diversi dipendenti sono andati incontro alla stessa sorte.

Lo studio californiano ha infatti licenziato un numero non meglio precisato di lavoratori, anche se potrebbero essere numerosi stando alle parole di Jonah Huang, in precedenza cinematic artist di Telltale Games: "Telltale ha licenziato la maggior parte di noi all'inizio di settembre. Non posso dire nulla sullo status di The Wolf Among Us 2 in quanto sono sotto accordo di riservatezza (NDA)", afferma su Twitter/X l'ex membro della compagnia.

Maggiori dettagli sulla situazione vengono forniti dal giornalista e presentatore Geoff Keighley che, tramite il suo profilo Twitter/X, diffonde una comunicazione inviatagli da Telltale Games: "A causa delle attuali condizioni del mercato, purtroppo abbiamo dovuto mandare via alcuni membri del nostro team Telltale Games recentemente. Non abbiamo agito a cuor leggero, ed il nostro impegno nel raccontare storie e trovare nuove vie per farlo resta immutato. Siamo grati a tutti per la loro dedizione in questo viaggio e ci stiamo impegnando a sostenere tutti che sono stati colpiti dai licenziamenti", dichiara Telltale.

L'azienda infine rassicura i fan: "Tutti i progetti attualmente in sviluppo sono ancora in produzione, non abbiamo ulteriori aggiornamenti al momento". The Wolf Among Us 2 dovrebbe dunque essere al sicuro ed attivamente in lavorazione, in attesa di capire come Telltale intenderà muoversi in futuro dopo i difficili licenziamenti.