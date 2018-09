Telltale Games: confermata la chiusura e il licenziamento di oltre 200 dipendenti

I rumor circolati nelle scorse ore hanno trovato riscontro: Telltale Games ha annunciato la chiusura dello studio per motivi finanziari e il licenziamento di oltre 200 dipendenti tra programmatori, grafici, creativi e personale amministrativo e dirigenziale.

Di seguito riportiamo le parole del CEO di Telltale Games Pete Hawley: "È stato un anno incredibilmente difficile per Telltale e per tutti i membri del team. Quest'anno abbiamo pubblicato alcuni dei nostri contenuti migliori, ricevendo numerosi feedback positivi: purtroppo, questi non si sono tradotti in buoni risultati di vendita. A malincuore, oggi dobbiamo salutare molti dei nostri amici, vedendoli andare via per diffondere nell'industria dei videogiochi il nostro modo di raccontare storie."



Un piccolo gruppo di 25 dipendenti è tutto quello che rimane di Telltale, l'azienda ha chiuso anche la propria divisione di publishing e tutti i progetti (tra cui Stranger Things e The Wolf Among Us 2) sono stati cancellati. La divisione ancora attiva si occuperà di terminare i lavori su The Walking Dead The Final Season e di assolvere gli ultimi obblighi con i partner commerciali, al termine di queste operazioni Telltale chiuderà definitivamente dopo 14 anni di attività.