Telltale Games ha rimandato The Wolf Among Us 2 al 2019

A lungo desiderato dai fan del titolo originale, il seguito di The Wolf Among Us è stato annunciato da Telltale Games durante il mese di luglio scorso. La software house è oggi tornata a parlare del gioco, sfortunatamente con l'intento di lasciare una cattiva notizia ai giocatori.

La compagnia ha infatti annunciato che, a differenza di quanto previsto inizialmente, The Wolf Among Us 2 non debutterà più nel corso di quest'anno, bensì nel 2019. Ci viene spiegato che il rinvio è dovuto ad un paio di cambiamenti interni di rilevante importanza avvenuti nello studio sin dal momento dell'annuncio del gioco. Telltale dichiara inoltre di star costantemente esplorando nuovi modi per raccontare storie, ed il fatto di avere più tempo a propria disposizione permetterà agli sviluppatori non solo di concentrarsi maggiormente sulla qualità dei contenuti, ma anche di sperimentare nuove soluzioni per creare un'esperienza davvero speciale. La software house, in ogni caso, si dice "estremamente soddisfatta" dei progressi fatti fino ad oggi sul titolo.

The Wolf Among Us 2 uscirà nel corso del 2019 su PC, PS4, Xbox One, iOS e Android. Ricordiamo che il titolo proseguirà l'arco narrativo iniziato nel gioco originale, e sarà acquistabile separatamente come prodotto stand-alone rispetto alla prima stagione.