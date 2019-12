Telltale Games e gli errori del passato: l'azienda dice basta allo sviluppo a episodi

Nel corso di un'intervista concessa a GameDaily.biz, Jamie Ottilie ha spiegato che la nuova Telltale Games nata dopo l'acquisizione da parte di LCG Entertainment modificherà il proprio approccio allo sviluppo dei giochi.

"Stiamo continuando a creare le nostre storie in modo episodico", esordisce l'amministratore delegato di Telltale prima di aggiungere a tal proposito che "il modo in cui verranno pubblicati gli episodi deve esse ancora determinato. Penso che ci sia un'importante distinzione da fare, ossia quella che d'ora in avanti non svilupperemo più i nostri progetti episodicamente. Questo vuol dire che se ci vedrete lanciare il primo episodio di un videogioco, significherà che abbiamo già sviluppato tutti gli altri episodi prima ancora che siano in vendita".

Con questa importante precisazione, Ottilie certifica così il cambio di rotta attuato dalla nuova Telltale Games per evitare il ripetersi di situazioni incresciose come quella accorsa all'ultima stagione dell'avventura grafica di The Walking Dead, i cui episodi finali sono stati completati da un'azienda terza (il team di Skybound Games) per evitare che il fallimento di Telltale trasformasse l'epopea post-apocalittica di Clementine in un'eterna incompiuta.

Tra i nuovi titoli in sviluppo presso le fucine digitali della consociata di LCG Entertainment, citiamo The Wolf Among Us Stagione 2 e l'appena annunciato The Telltale Batman Shadows Edition.