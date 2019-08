Telltale Games torna in vita grazie a LCG Entertainment

La compagnia LCG Entertainment ha annunciato di aver acquistato assets, marchi, tecnologie e "alcune proprietà intellettuali selezionate" di Telltale Games, compagnia chiusa a settembre 2018 a seguito di problemi di natura economica apparentemente irrisolvibili.

LCG Entertainment opererà con il marchio Telltale Games e ripubblicherà i migliori giochi del catalogo dell'azienda oltre a sviluppare nuovi episodi di serie popolari e nuove IP. A guidare la "nuova Telltale" troviamo Jamie Ottilie e Brian Waddle, i due hanno trovato i fondi necessari per questa operazione grazie ad una serie di partner e investitori come Lyle Hall, Tobias Sjögren e Athlon Games.

LCG/Telltale avrà la sua sede legale a Malibù mentre la sede operativa sarà a Corte Madera, in California. La compagnia sta cercando nuovi talenti, inoltre viene reso noto che molti dei dipendenti licenziati lo scorso autunno sono stati contattati per entrare a far parte della società.

Al momento non ci sono dettagli sui progetti in corso, i primi annunci sui giochi in fase di sviluppo verranno resi noti nelle prossime settimane, restiamo quindi in attesa di saperne di più. Cosa ne pensate del ritorno di Telltale? Quali giochi vorreste (ri)vedere con sequel o nuovi episodi?