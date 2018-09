Telltale stava lavorando a uno gioco di zombie con storia procedurale, cancellato a marzo

Parlando ai microfoni di VG247.com, l'autore di Culitst Simulator Alexis Kennedy ha svelato che Telltale Games stava lavorando a uno strategico a tema zombie con storia procedurale. Il progetto, però, è stato cancellato lo scorso marzo.

"Mentre lavoravo con BioWare, agli inizi 2017, Telltale mi ha contattato per una consulenza sullo storytelling procedurale", dice Kennedy. Lo studio stava lavorando a uno strategico basato su una famosa serie di videogiochi a tema zombie che non ha nulla a che vedere con The Walking Dead.

"Era un progetto in sviluppo da anni, con una grande varietà di collaboratori che andavano e venivano. Telltale voleva sperimentare un approccio alla narrazione diverso dal solito, facendo leva sulla generazione procedurale degli eventi.", spiega Kennedy, osservando come un progetto del genere fosse difficile da gestire insieme agli altri numerosi giochi in sviluppo presso gli studi di Telltale.

Il gioco era pianificato per le piattaforme mobile, con possibile release successiva su PC e Console. Alla fine il progetto è stato cancellato lo scorso marzo per insufficienza di risorse, e per i problemi finanziari che in seguito avrebbero costretto Telltale Games a prendere la difficile decisione di chiudere i battenti, licenziando oltre 200 dipendenti.

Lo studio ha infatti cancellato tutti i progetti in corso, tra cui The Wolf Among Us 2 e Stranger Things, e gli ultimi due episodi di The Walking Dead Final Season.