Ecco il tema gratuito per PS4 per chi preordina Final Fantasy VII Remake

La data d'uscita di Final Fantasy VII Remake è stata svelata ancor prima che L'E3 2019 entrasse nel vivo, ma il ritorno di uno dei capitoli più amati della saga di Square Enix, è stato tra gli assoluti protagonisti della manifestazione losangelina appena conclusasi.

Durante l'E3 abbiamo potuto infatti toccare con mano un primo assaggio del gioco (sul nostro sito tra l'altro trovate la nostra anteprima di Final Fantasy VII Remake) e abbiamo potuto capire che Square Enix fa davvero sul serio. Il remake sarà diviso in più parti, e se solo la prima sarà costituita da due blu ray e includerà solamente la città di Midgar.

In molti probabilmente, dopo aver constatato la validità del progetto, e visto anche quanto i fan amassero il capitolo in questione, avranno prenotato il gioco. Ebbene, è arrivata una buona notizia da parte di Sony e Square Enix, che hanno reso già disponibile per il download, uno sfondo per PlayStation 4 per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order di Final Fantasy VII Remake su PS Store.

Lo ha annunciato l'account ufficiale di PlayStation tramite un tweet, che trovate in calce alla news, e che mostra proprio lo sfondo in questione in azione, se volete dargli un'occhiata. Che ve ne pare?