I temi religiosi in Cyberpunk 2077 saranno trattati con rispetto, assicura CD Projekt RED

Nei giorni scorsi CD Projekt RED aveva parlato della presenza della religione in Cyberpunk 2077. Il quest director del gioco, Mateusz Tomaskiewicz, aveva detto che il gioco non avrebbe "evitato nessun argomento, anche se avessero urtato la sensibilità di qualcuno".

Data la delicatezza dell'argomento però, la software house ha preferito chiarire le dichiarazioni dello sviluppatore, che erano state rilasciate durante un'intervista in polacco e tradotte in inglese dagli utenti di NeoGAF, fornendo una loro versione corretta della traduzione in questione.

"La nostra visione si basa sul mondo reale, e la religione è una parte molto importante della società in quest'ultimo. Nel nostro gioco per esempio vedremo il cristianesimo nelle sue diverse incarnazioni, e le religioni orientali."

L'intervistatore ha dunque osservato che questa caratteristica potrebbe generare delle controversie. Ad esempio i giocatori potrebbero entrare in chiesa e generare il caos. Ecco la risposta:

"Non vogliamo evitare la religione come argomento: l'autenticità del mondo conta moltissimo per noi. Tecnicamente la situazione che hai menzionato è possibile, ma questo riguarda le scelte fatte dai giocatori. Non incoraggeremo a farlo. Nelle nostre quest che coinvolgono temi religiosi, ci siamo assicurati che non ci fossero mancanze di rispetto."

Che ne pensate delle sue parole? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Cyberpunk 2077.