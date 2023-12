Il temperamento di Sylvanas guida l'Orda in un cosplay di World of Warcraft

Sylvanas è uno degli eroi più importanti della lore di Warcraft , membro della razza degli elfi che dopo la morte divenne una banshee sotto la guida di Arthas. Ranger esperta, successe a Vol'jin come capoguerra dell'Orda. Nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer la possiamo vedere armata di arco mentre si aggira in ricognizione.

L'entusiasmo dell'utenza è alto, ma Blizzard ha promesso di pubblicare più velocemente le prossime espansioni di Warcraft . Intanto, con questo cosplay di Sylvanas Ventolesto da World of Warcraft combattiamo già per le terre di Azeroth.

I nuovi contenuti aggiuntivi stuzzicano il pubblico, che si domanda se non sia ora che il titolo esca fuori dai confini PC. La community vorrebbe che World of Warcraft arrivasse anche su console , dove una grossa fetta di mercato attende con ansia di poter esplorare Azeroth .

World of Warcraft si rinnoverà con Worldsoul , un nuovo arco narrativo che si andrà a comporre di tre espansioni. La prima di queste si intitolerà The War Within , DLC che si prevede possa uscire già nei primi mesi del nuovo anno.

