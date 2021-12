Temperia Soul of Majestic: alla scoperta del card game competitivo italiano

Gli sviluppatori italiani di A2 Softworks e Moonwolf Entertainment presentano ufficialmente Temperia Soul of Majestic, un card game competitivo in arrivo a inizio 2022 su Steam e successivamente su App Store e Google Play per sistemi iOS e Android.

Realizzato sotto l'egida del publisher romano Leonardo Interactive, Temperia Soul of Majestic sfrutta la meccanica "open-handed" per dare modo agli appassionati del genere di attuare strategie e dinamiche mutevoli per avere la meglio sugli avversari di turno.

Ogni partita viene giocata rigorosamente a carte scoperte, un approccio che, nelle ambizioni dei suoi autori, garantisce un'esperienza ludica dalla componente competitiva quantomai elettrizzante. L'ultimo progetto plasmato dai game designer Enrico "Wolfillupo" Fedoni e Dario "Moonryde" Ferracci trae spunto anche dagli scacchi e dalle sue dinamiche skill-based, con tanto di sistema di classificazione che premierà gli appassionati in funzione dei risultati raggiunti.

Basandosi sulle abilità e sulle sfide orientate alla scena competitiva, il titolo limita i fattori di casualità e propone un RNG dall'impatto minimo, accentuando così le capacità dei singoli giocatori: non a caso, lo sviluppo del progetto ha coinvolto centinaia di tester ed è maturato attraverso i loro feedback.

L'uscita di Temperia: Soul of Majestic è prevista nel primo trimestre del 2022 su Steam nella duplice versione per PC e Mac OS, con lancio successivo su sistemi mobile iOS e Android. In calce e in cima alla notizia trovate il video di annuncio e le primissime immagini di Temperia: dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo nuovo card game competitivo.