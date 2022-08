Tempest Rising: annunciato lo strategico che omaggia i classici anni '90

Mentre la maggior parte del monto videoludico procede spedito verso il futuro, c'è chi sceglie di fermarsi un attimo e volgere lo sguardo al passato: è il caso delllo studio danese Slipgate Ironworks, che con il supporto di 2B Games, THQ Nordic e 3D Realms si è messa al lavoro su Tempest Rising, un nuovo videogioco di strategia in tempo reale.

Annunciato nel corso del THQ Nordic Digital Showcase, Tempest Rising mette in scena un conflitto dalle tinte hi-tech ambientato in un presente alternativo. Il filmato di presentazione accende i riflettori su dei misteriosi scavi, nei quali si cela un raro minerale alieno noto come Tempest, bramato da tre differenti fazioni. Facendo affidamento sugli strumenti e le meccaniche tipiche degli strategici in tempo reale che tanto andavano di moda negli anni '90 e 2000, dovrete prendere il controllo dei siti minerari costruendo una base, potenziando le strutture, sviluppando tecnologie, recuperando risorse preziose e impartendo ordini alle truppe d'attacco, dotate di armi e veicoli d'ogni genere.



A detta degli sviluppatori nordeuropei, oltre ad una campagna single player incentrata sulla storia, Tempest Rising offrirà anche una modalità multigiocatore nella quale sfidare i propri amici online. Il gioco è attualmente in sviluppo per PC con un lancio fissato in un generico 2023. Nel frattempo, godetevi il trailer dell'annuncio e aggiungetelo alla lista dei desideri di Steam. Tempest Rising tornerà a farsi vedere in occasione alla Gamescom 2022, dove sarà presente in formato giocabile: potrete trovarlo nel THQ Nordic Booth presso la Hall 8 #A10.