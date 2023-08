Tempest Rising in video: la campagna dell'RTS vecchia scuola ha una Demo a tempo su Steam

Oltre all'annuncio ufficiale di Titan Quest 2 e al video di Gothic Remake, il THQ Nordic Showcase ha fatto da sfondo a un nuovo filmato dimostrativo di Tempest Rising, il prossimo RTS 'vecchia scuola' di Slipgate Ironworks e 3D Realms.

Il trailer confezionato dagli sviluppatori di Slipgate, 2B Games e 3D Realms ci porta sui campi di battaglia virtuali di un conflitto su vasta scala in un presente alternativo. I due schieramenti in guerra, la Global Defence Force e la potente Tempest Dynasty, si battono per il controllo delle risorse della Terra e, nel farlo, sono disposte a sacrificare interi eserciti e un enorme quantitativo di materiali, carburante ed equipaggiamenti.

Basta dare un'occhiata al nuovo filmato propostoci da THQ Nordic per notare la forte vena nostalgica che caratterizza ogni aspetto del comparto grafico, ludico e contenutistico di Tempest Rising. Qualora foste interessati, potete provare in anteprima la prima missione della campagna principale della fazione GDF con la Demo a tempo di Tempest Rising disponibile da oggi, 11 agosto, fino alla giornata di lunedì 28 agosto.

Nel corso della prova, i giocatori potranno controllare cinque tipologie diverse di unità GDF, dai droni ai ricognitori Sentinel, e affrontare una divisione della Tempest Dynasty con sei tipologie di nemici. Il lancio ufficiale di Tempest Rising, invece, è previsto indicativamente nei prossimi mesi in esclusiva su PC.