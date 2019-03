Tempesta di Fuoco: la modalità Battle Royale di Battlefield 5 è disponibile

I ragazzi di EA DICE e gli autori di Criterion mantengono la parola data ai fan di Battlefield 5 e confermano l'arrivo di Tempesta di Fuoco, il nuovo aggiornamento di BF5 che introduce l'attesissima modalità Battle Royale all'interno della gigantesca mappa Havoy.

Grande più di dieci volte la mappa più estesa del multiplayer "canonico" di Battlefield 5, la penisola innevata di Havoy farà da sfondo alle spettacolari battaglie che avranno luogo tra gli appassionati del titolo all'interno di lobby composte da ben 64 giocatori.

Per coprire l'intera superficie di questa enorme ambientazione, gli utenti di Tempesta di Fuoco potranno servirsi di veicoli terrestri, navali e aerei, ivi compresi cinque nuovi mezzi realizzati appositamente per questa modalità. Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, quindi, l'esperienza ludica promessa da Firestorm seguirà i dettami dei migliori battle royale e, di conseguenza, obbligherà ciascun soldato digitale a guadagnare il campo di battaglia senza alcun tipo di equipaggiamento e a spostarsi velocemente assieme alla propria squadra per reperire le armi, le protezioni e gli strumenti collocati nelle postazioni strategiche e nei bunker disseminati per la mappa di Havoy.

Non mancherà poi un sistema di rifornimento che fornirà agli utenti più esperti la possibilità di utilizzare il razzo V-1, richiamare attacchi di artiglieria e richiedere assistenza con veicoli di combattimento con armamento pesante.

Parallelamente alla pubblicazione di Tempesta di Fuoco e delle relative immagini che trovate in galleria, di recente gli autori di EA DICE hanno stilato la lista degli aggiornamenti e delle espansioni del loro sparatutto pubblicando l'esaustiva infografica della Roadmap 2019 di Battlefield 5.