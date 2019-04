Tempesta Imminente attiva in Overwatch: Trailer italiano e dettagli sull'evento speciale

Come anticipato da Blizzard Entertainment l'evento speciale Tempesta Imminente è ora disponibile per i videogiocatori attivi all'interno del celebre hero shooter.

Per celebrarne l'esordio, la Software House ha pubblicato il Trailer di Presentazione in lingua italiana, che potete trovare direttamente in apertura a questa stessa news. Come già confermatovi, la missione speciale catapulta Giocatori e Giocatrici direttamente nelle strade di L'Avana. Nell'universo narrativo dell'hero shooter, la colorata metropoli caraibica è stata scelta come base operativa da Talon, una pericolosa organizzazione terroristica. A gestirne le finanze troviamo Maximilien, obiettivo degli agenti di Overwatch e presentato come un "Omnic intelligente ed elusivo".

Nel corso degli ultimi giorni, Blizzard Entertainment ha preparato gli Utenti all'avvio della nuova missione tramite la condivisone di alcuni modelli speciali dedicati a diversi Eroi del gioco. Numerose le skin leggendarie condivise dal Team tramite l'account Twitter ufficiale di Overwatch, dedicate, tra gli altri, ai personaggi di Soldato 76 o Wrecking Ball, ma anche Ashe, Bastion, Moira, Baptiste, Junkrat e McCree. Ne approfittiamo per ricordarvi che l'evento speciale Tempesta Imminente resterà attivo per un periodo di tempo piuttosto lungo. I giocatori di Overwatch potranno infatti avervi accesso sino al prossimo lunedì 6 maggio. A questo punto, non ci resta che augurarvi buon divertimento!