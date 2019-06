I tempi di caricamento di Crash Team Racing Nitro Fueled sono piuttosto lunghi su Switch

C'era molta attesa per il ritorno del celebre racing game arcade dell'epoca PlayStation, con protagonista la storica mascotte di Crash Bandicoot e i suoi amici, e come potrete capire dalla nostra recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled, la fiducia è stata ben ripagata.

Il remake del gioco migliora praticamente in tutto il suo predecessore, offre una grafica pulita e coloratissima e un gameplay immediato e divertente, e neanche troppo facile. Ma soprattutto si tratta di un titolo davvero bello grande, che comprende anche i personaggi e le piste di Crash Nitro Kart e Crash Tag Team Racing, per un totale di 31 tracciati, 26 personaggi e una tonnellata di kart e personalizzazioni varie, oltre al multiplayer online e quant'altro.

Il piatto è ricco insomma, ma rischia di diventare un po' troppo pesante. È il caso della console tecnicamente meno performante di quelle attuali, Nintendo Switch, sulla quale i tempi di caricamento sembrano farsi particolarmente tediosi. Si parla di circa 40 secondi di caricamento prima di iniziare una corsa, un'infinità per i tempi che corrono.

Per la verità i risultati sono migliori su PS4 Pro, ma anche in quel caso forse era lecito aspettarsi un risultato migliore dei circa 20 secondi di attesa prima di poter mettere in moto il kart e partire. Insomma, ok che l'attesa poi sarà ripagata dalla bellezza del gioco, ma i lunghi tempi di caricamento non fanno che sperare che il futuro fatto di dischi SSD arrivi il prima possibile.