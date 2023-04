Temple Run non cambia di una virgola in questo remake amatoriale in Unreal Engine 5 - Aggiornata

Grazie anche alla quantità di strumenti messi a disposizione di Epic Games con il suo Unreal Engine 5, gli sviluppatori si stanno sbizzarrendo nel ricreare opere videoludiche già famose con il motore di ultima generazione. Ovviamente lo scopo è quello di "farsi notare". L'ultima iniziativa di questo tipo riguarda Temple Run, il gioco mobile gratuito che ha spopolato sugli smartphone per molti anni.

Non si tratta della volontà di ricreare il gioco con grafica da urlo, ma solo di una dimostrazione di come potrebbe essere Temple Run se uscisse oggi.

Come potete facilmente vedere, il risultato è, in questo caso, quantomeno discutibile. Certo, complice la potenza di Unreal Engine V l'illuminazione è decisamente ben realizzata, così come discrete sono texture e dettagli dei modelli poligonali. Ma animazioni, interazioni e stile artistico tradiscono la natura estremamente amatoriale del progetto.



Lo sviluppatore che ha pubblicato il filmato su YouTube sostiene di aver lavorato a questo prototipo con possibilità limitate ed in effetti, si nota. Se lo scopo era farsi notare, in ogni caso, c'è riuscito.