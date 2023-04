Temple Run è uno spettacolo in questo remake amatoriale in Unreal Engine 5

Grazie anche alla quantità di strumenti messi a disposizione di Epic Games con il suo Unreal Engine 5, gli sviluppatori si stanno sbizzarrendo nel ricreare opere videoludiche note con il motore di ultima generazione. L'ultima iniziativa di questo tipo riguarda Temple Run, il gioco mobile gratuito che ha spopolato per qualche tempo.

A distanza di anni dal debutto del primo capitolo su Android e iOS, il gioco si è rifatto il look grazie ad uno sviluppatore amatoriale che ha voluto riprodurre una parte dell'endless runner con il motore grafico di ultima generazione. Non si tratta della volontà di ricreare il gioco con grafica da urlo, ma solo di una dimostrazione atta a far sapere al pubblico come sarebbe Temple Run se uscisse oggi.

Come potete facilmente immaginare, il risultato è notevole sia per il dettaglio dei modelli che per l'illuminazione, tutti elementi che sono stati possibili solo grazie all'Unreal Engine 5. Lo sviluppatore che ha pubblicato il filmato su YouTube sostiene anche di aver lavorato a questo prototipo con possibilità limitate e, probabilmente, in condizioni migliori avrebbe sfornato qualcosa dal comparto grafico ancora più impressionante.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sempre sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Project M, l'avventura di NCsoft in Unreal Engine 5.