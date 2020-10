Tempra Esports compie l'impresa nella EU League e si qualifica al Six Major

Tempra Esports, il team creato da Dive Esports a giugno e primo team esport italiano in un Major tournament, ha compiuto ieri una vera e propria impresa.

Grazie a una miracle run con 4 vittorie consecutive, il team si è classificato al terzo posto del rank finale del secondo stage della European League di Rainbow Six Siege (potete leggere tutto quello che riguarda la EU League e i PG Nats in questo articolo) e ha guadagnato il diritto di sfidare BDS Esport, Team Empire e Virtus.Pro nel Six November Major 2020.

“Nel mondo degli esport, questa è una notizia estremamente importante. Abbiamo ribaltato la classifica all'ultima giornata battendo i G2 Esports, uno dei team più blasonati nel mondo”, ha commentato Massimiliano Rossi, Co-Founder e Amministratore di Dive Esports. “La qualificazione al Major di Novembre non significa solo poter correre per un prizepool importante, ma sarà soprattutto un modo per poter ottenere un ulteriore somma di punti per qualificarsi al Six Invitational di R6S e poter essere tra le migliori 16 squadre del mondo”.

Tempra Esports è la realtà italiana che unisce la visione e l’expertise di Dive Esports con le competenze strategiche di un pool di investitori internazionali, nata per promuovere l’esport italiano ed i suoi valori nel mondo tramite la partecipazione a tornei internazionali di massimo livello e con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento nel panorama esport mondiale e contribuire allo sviluppo del movimento.

I 5 giocatori che vestono la maglia di Tempra Esports sono Nicolas "P4" Rimbaud, Axel "Shiinka" Freisberg, Christophe "Chaoxys" Soares, Dylan "Dirze" Brigitte, Valentin "Voy" Cheron.

La European League è l’apice del circuito competitivo di Rainbow Six Siege, FPS strategico di Ubisoft. Il Six Major di novembre prenderà il via nella regione LATAM il 30 ottobre e arriverà il 6 novembre in Europa, per poi concludersi l'8 novembre.