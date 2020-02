Temtem arriva su console nella Primavera 2021 con cross-play e cross-save

La versione console di Temtem ha finalmente una finestra di lancio, anche se probabilmente è più lontana di quanto vi aspettiate. Ne hanno parlato gli sviluppatori di CremaGames, che hanno anche diffuso una roadmap dei contenuti di Temtem, che vi abbiamo illustrato nei giorni scorsi.

Stando a quanto dichiarato, il gioco non dovrebbe arrivare su PS4, Nintendo Switch e Xbox One prima della Primavera del 2021. La campagna Kickstarter del gioco infatti prevedeva un lancio solo per le console dell'attuale generazione, anche se all'epoca non erano ancora note le date d'uscita di PS5 e Xbox Series X. Staremo a vedere se verrà diffusa una versione anche per le console next-gen.

La buona notizia però è che Temtem su console avrà il supporto al cross-play e cross-save, per cui sarà possibile riprendere la propria partita da dove ci si era fermati su PC, e giocare insieme agli utenti a prescindere dalla piattaforma di riferimento.

Ovviamente trattandosi di una deadline così lontana nel tempo non è da escludere che possa cambiare nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere. Nel frattempo, la versione PC di Temtem ha venduto oltre mezzo milione di copie, dimostrandosi davvero un buon successo.

Se volete approfondire, date un'occhiata alla nosta guida per iniziare a giocare a Temtem.