Temtem in arrivo su PS5: l'MMO in stile Pokémon in azione, tutti i dettagli in video!

Dopo aver popolato esclusivamente popolato i lidi dell'universo PC, le bizzarre creature di Temtem sono ora protagoniste di un nuovo debutto pronto a condurle nel mondo console.

Il titolo Pokémon-like si è infatti presentato alla platea videoludica tramite una lunga fase di Accesso Anticipato condotta su PC, che ha rapidamente trasformato la produzione in un piccolo fenomeno di successo. In seguito ad una buona ricezione, la produzione spagnola si fa ora strada anche su next gen, con un approdo su PlayStation 5. Figlio degli sforzi produttivi del team indipendente Crema, Temtem rielabora la storica saga Game Freak, ricalcandone alcuni elementi distintivi e proponendone al contempo di inediti, dando così vita ad un interessante MMO dedicato alla cattura e all'allenamento di insolite e combattive creature.



Per scoprire la strada intrapresa dagli autori per il porting del gioco su console Sony, il nostro Michele Verardi ha realizzato un apposito provato di Temtem. Per presentarvi i principali dettagli legati alla versione PlayStation 5 del titolo, la Redazione di Everyeye ha inoltre confezionato un video interamente dedicato, che potete trovare in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo dunque una buona visione!



Al momento disponibile su PC e PlayStation 5, Temtem è atteso anche su Xbox Series X, per un ulteriore ampliamento dei confini della produzione Crema.