TemTem: niente più code ai server con il nuovo aggiornamento

Il piccolo team responsabile dello sviluppo di TemTem, gioco Steam disponibile da pochi giorni in Early Access, è stato invaso dai tanti giocatori curiosi di provare il "clone" di Pokémon per PC e non è riuscito a reggere l'incredibile flusso di utenti, che hanno messo KO i server. Fortunatamente, il nuovo aggiornamento dovrebbe risolvere tutto.

La patch in questione, disponibile dal tardo pomeriggio sul client Valve, corregge diversi bug come quello che fa perdere al giocatore gli oggetti in seguito ad una disconnessione o gli permette, tramite lo sfruttamento di un exploit, di sfuggire alle lotte contro un NPC. Non manca poi qualche aggiustatina alla modalità cooperativa, che vi ricordiamo permette agli utenti di giocare l'intero titolo con un amico e scambiare i propri mostri. Il punto forte della nuova versione del gioco è però l'ampliamento dei server, i quali non sono ancora al 100% della loro capacità (potete leggerlo qui sotto in uno dei messaggi pubblicati sul profilo Twitter ufficiali), che verrà raggiunta solo nelle prossime ore. In ogni caso dovreste avere ora molti meno problemi ad avviare il gioco e, soprattutto, non dovreste imbattervi in fastidiose disconnessioni dalla partita.