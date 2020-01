TemTem: come aggiungere nuovi Amici e giocare in co-op

In TemTem è possibile aggiungere nuovi amici e giocare in co-op in loro compagnia. In questa mini-guida vi spieghiamo come fare, mostrandovi tutti i passaggi da seguire per aggiungere amici nel nuovo MMORPG di Crema Games ispirato ai Pokemon.

Se avete già scelto il vostro starter (se non lo avete fatto, consultate la nostra guida che vi spiega chi scegliere tra Crystle, Smazee e Houchic), siete pronti per iniziare la vostra avventura e trovare nuovi amici da aggiungere alla vostra lista contatti. Vediamo come fare.

Come aggiungere nuovi amici in TemTem

Per prima cosa dovete aprire il menu di gioco premendo il tasto Tab. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, sulla parte sinistra dello schermo verrà visualizzato un elenco con varie opzioni: selezionate l'icona a forma di due persone, quindi scorrete verso il basso e selezionate la voce "Friends".

Sulla destra verranno mostrati tutti i vostri amici attualmente online. Naturalmente, all'inizio questa lista sarà vuota, dato che ancora non avrete aggiunto nessun giocatore alla vostra lista contatti. Per aggiungere un nuovo amico vi basta cliccare su "Tamer Search" e inserire l'ID Tamer o il nome del giocatore che state cercando.

Come trovare l'ID Tamer e il Nome del giocatore in TemTem

Per aggiungere un nuovo amico, dunque, è necessario conoscere l'ID Tamer o il nome di quel giocatore. Allo stesso modo, se un altro giocatore vuole aggiungervi come amico, avrà bisogno di conoscere il vostro ID o il vostro nome. Ma dove bisogna guardare per trovare queste informazioni?

Per conoscere il vostro ID Tamer e il vostro nome dovete aprire nuovamente il menu di gioco con il tasto Tab, selezionando questa volta l'icona a forma di testa. Da qui ispezionate il vostro profilo cliccando sul vostro nome (sotto l'ID Badge, la prima icona della lista), e potrete vedere l'ID Tamer associato al vostro profilo, con il relativo nome.

Come giocare a TemTem in co-op

Dopo che avrete aggiunto qualche utente alla vostra lista amici, per giocare in co-op a TemTem non vi resta che selezionare nuovamente la voce "Friends", vedere se ci sono amici online e infine cliccare su quelli con cui volete giocare online.

Se avete bisogno di atri consigli utili per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida ai tipi di mostro disponibili in TemTem.