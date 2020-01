Temtem: come stanno andando le vendite su Steam nei primi giorni?

Temtem è uscito questa settimana su Steam in Accesso Anticipato, dopo un fase Beta che ha riscosso un discreto successo. Ma come stanno andando esattamente le vendite in questi primi giorni di commercializzazione?

In mancanza di dati certi possiamo solamente affidarci a SteamSpy, secondo il quale Temtem rientra nella fascia 200.000/500.000 download, con un picco massimo di utenti in contemporanea pari a 33.000 giocatori.

Non sono certo numeri altissimi ma sembra che Tetem sia partito con il piede giusto, almeno a giudicare anche dalle recensioni su Steam e dal giudizio globale "Molto Positivo" su un totale di 4,505 pareri. Molti giudizi provengono da giocatori abituali della serie Pokemon i quali lodano le meccaniche di gameplay e il design delle creature, curato sotto ogni aspetto.

Al lancio del gioco lo scorso 21 gennaio si sono verificati numerosi crash dei server e lunghe attese all'avvio, questi problemi sono stati risolti con l'ultimo aggiornamento di Temtem il quale ha eliminato del tutto il sistema di code rendendo quindi l'accesso decisamente più snello e veloce.

Il team di sviluppo sta continuando a lavorare per risolvere i principali problemi e aggiungere nuovi contenuti, Temtem è ancora in Early Access ed è disponibile per il momento solo su PC con la promessa di un debutto su console nel prossimo futuro.