TemTem: Cydonia gioca con l'Alpha in diretta su Twitch oggi dalle 19:30

Tra le dirette di oggi sul canale Twitch di Everyeye non potete perdervi per nessuna ragione quella dedicata a TemTem, un particolare MMO che punta ad unire alcune delle meccaniche tipiche dei giochi sui Pokémon a quelle viste in Animal Crossing.

A giocare il titolo in diretta stramingc sarà Francesco "Cydonia" Cilurzo, che con la sua esperienza sui titoli GameFreak potrà darci in live qualche prima opinione sul gioco, magari facendo un confronto diretto con il recente Pokémon Spada e Scudo, di cui è stato annunciato di recente un pass espansioni con due aree aggiuntive e tantissime nuove creature da catturare.

L'appuntamento è quindi alle ore 19:30 sul nostro canale Twitch e, per chi non potrà esserci, nelle ore successive sul canale YouTube Everyeye On Demand, dove trovate le repliche di tutte le nostre dirette, inclusi i Q&A.

Vi ricordiamo che TemTem è ancora in fase alpha e farà il proprio debutto su Steam a partire dal prossimo 21 gennaio 2020. Chiunque volesse provare il gioco dovrà effettuare il pre-order sul client Valve o tentare la sorte iscrivendosi ad uno degli stress test previsti per i prossimi giorni, tra i quali ne troviamo uno questa sera e un altro domenica pomeriggio.