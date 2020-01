TemTem: la data di lancio in early access si avvicina, ecco come accedervi

La data di lancio per la versione in early access di TemTem è ormai alle porte e i giocatori potranno presto immergersi nelle atmosfere di questo gioco fortemente ispirato al mondo dei Pokémon che riserva però alcune dinamiche gestionali simili a quelle di Animal Crossing.

Questa avventura ruolistica, condita da elementi MMO, porterà i "domatori" di tutto il mondo ad esplorare l'arcipelago di Airborne alla ricerca dei TemTem, animaletti fantasy che richiamano le fattezze dei ben più noti Pokémon. I giocatori potranno vivere le loro avventure in singolo o in cooperativa, allenando i propri TemTem e sfidando gli avversari. Il gioco offrirà poi alcune dinamiche di tipo gestionale: si potrà infatti costruire la propria abitazione, nonché personalizzare l'equipaggiamento con materiali di ogni tipo.

Per accedere all'early access di TemTem per PC (ancora in versione alpha), che uscirà il 21 gennaio 2020 su Steam, bisognerà effettuare il pre-ordine del gioco. Tuttavia, se si vuole provare il gioco senza pagare nulla, si può tentare l'iscrizione allo stress test di TemTem tramite il sito di Humble Bundle. Gli slot disponibili saranno tre: sabato 11 gennaio alle ore 19:00, venerdì 17 gennaio alle ore 20:00 e domenica 19 gennaio alle ore 18:00. TemTem uscirà anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dell'anno.

Tutti i fan dei Pokémon sono avvisati. Chi è rimasto deluso dall'ultima proposta videoludica di Game Freak, Pokémon Spada e Scudo, potrà tentare il riscatto con l'avventura di CremaGames.