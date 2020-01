Temtem: il GDR in stile Pokémon è disponibile da oggi su Steam

Da un po' di tempo si sente parlare di TemTem, un interessante nuovo GDR Online fortemente ispirato ai Pokémon sia come concetto sia come meccaniche, e che condivide alcuni aspetti di gioco anche con Animal Crossing. Con due "genitori" così, val la pena tenerlo d'occhio, e da oggi è disponibile su Steam.

"Parti all'avventura nell'incantevole Arcipelago Airborne insieme alla tua squadra di Temtem. Cattura tutti i Temtem, sfida gli altri allenatori, personalizza la tua casa, unisciti all'avventura di un amico o esplora il dinamico mondo online" recita la descrizione del gioco.

Lo scopo sarà sconfiggere il malvagio Clan Belsoto e mettere fine al loro piano di conquista dell'Arcipelago, battendo gli otto leader dei Dojo, diventando così l'allenatore più forte. Dalla descrizione potete notare le diverse similitudini proprio coi Pokémon, dunque. Ne sarà all'altezza?

Per scoprirlo, come detto da oggi il gioco è disponibile su Steam: vi rimandiamo alla pagina prodotto per l'acquisto. Per farvi un'idea più approfondita, sul nostro sito trovate l'ultimo trailer di Temtem, ma soprattutto ne parlerà Cydonia nella live di oggi sul Canale Twitch di Everyeye dalle 19. Non mancate!