TemTem, guida: come accumulare tanti soldi facilmente

In un gioco come TemTem è sempre bene avere a disposizione un bel po' di denaro da spendere in consumabili di vario tipo, così da poter sempre catturare tutti i mostri che si incontrano lungo la strada e curare la propria squadra durante i combattimenti.

Se siete stanchi di accumulare soldi lentamente portando a termine le battaglia contro gli altri allenatori e vendendo oggetti che non vi servono, abbiamo per voi qualche consiglio utile a guadagnare cifre maggiori in tempi ridotti. Il primo passo per diventare ricchi in TemTem consiste nel raggiungere la seconda isola presente nel gioco, la quale prende il nome di Omninesia. In questo luogo, più precisamente nel Percorso 5 (Route 5, Canopath) troverete l'edificio dell'Organizzazione "FreeTem!". Entrando nell'edificio noterete un NPC alla scrivania, interagiteci per scoprire che in questo luogo potrete guadagnare semplicemente consegnando delle creature e, in base al loro livello e alle probabilità di catturarle, i ricavi saranno maggiori.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di proseguire nella storia del gioco e, una volta giunti nelle aree più avanzate e ricche di creature di alto livello, iniziare a catturarne il più possibile per poi consegnare all'organizzazione per guadagnare grosse quantità di denaro.

Sappiate inoltre che ogni settimana è possibile ottenere dei bonus consegnando specifiche quantità di TemTem:

Flat Top Hair Cosmetic - Libera 180 TemTem

5x Silcon Shards - Libera 200 TemTem

Vigor DNA Strand (fa in modo che le uova ereditino i parametri HP e STA dei genitori) - Libera 200 TemTem

Engineered DNA Strand (fa in modo che le uova ereditino i tratti dei genitori) - Libera 215 TemTem

Mighty DNA Strand (fa in modo che le uova ereditino i parametri ATK e SPATK dei genitori) - Libera 250 TemTem

Immunity DNA Strand (fa in modo che le uova ereditino i parametri DEF e SPDEF dei genitori) - Libera 250 TemTem

Nel caso in cui voleste saperne di più sul gioco, sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli per iniziare a giocare a TemTem.