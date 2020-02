TemTem Guida: come e dove catturare Oceara e Nessla

Oceara e Nessla sono due delle creature più ambite e potenti di TemTem, il nuovo MMORPG di Crema Games ispirato ai Pokemon. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli, in modo da catturarli e aggiungerli alla vostra squadra.

Anche se la maggior parte dei TemTem può essere trovata in natura, alcune delle creature più rare sono catturabili solo in specifici punti della mappa. Tra queste troviamo Oceara e Nessla, con ogni probabilità due dei TemTem di tipo Acqua più forti del gioco.

Prima di spiegarvi dove catturarli, segnaliamo che per raggiungere entrambi è necessaria la tavola da surf, oggetto che sbloccherete dopo aver sconfitto Sophia nel primo Dojo del gioco.

Dove catturare Oceara in TemTem

Se volete raggiungere la posizione di spawn di Oceara, per prima cosa dovete usare la vostra tavola da surf vicino a Bricel De Mar. Dopodiché dirigetevi a nord fino a raggiungere una grotta facilmente visibile dall'esterno. Entrate nella grotta e seguite il sentiero rettilineo che conduce allo stagno segreto: è qui che potrete trovare Oceara.

Esiste il 5% di possibilità di incontrare la creatura, motivo per cui potreste aver bisogno di girare un po' intorno prima di avvistarla. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come raggiungere lo stagno segreto, guardate il video riportato in cima a partire dal minuto 2:45.

Dove catturare Nessla in TemTem

Nessla può essere incontrata nel piccolo stagno situato sopra le scogliere di Thallasian, come potete vedere nel filmato proposto in apertura a partire dal minuto 7:25. Anche in questo caso esiste solo il 5% di possibilità di avvistarla, motivo per cui potrebbe occorrere un po' di pazienza.

Ricordiamo che Oceara è un tipo di Acqua Pura, mentre Nessla è un tipo di Acqua Elettrica. Entrambi sono molto potenti e possono essere di grande aiuto in diverse occasioni. A tal proposito, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra guida sui tipi di TemTem e le loro debolezze.

Voi vi state divertendo con il nuovo MMORPG di Crema Games ispirato ai Pokemon? Sapevate che è possibile giocare a TemTem in co-op?