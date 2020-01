TemTem: Guida agli Starter, chi scegliere tra Crystle, Smazee e Houchic?

TemTem, il nuovo MMORPG di Crema Games ispirato ai Pokemon, è finalmente disponibile in accesso anticipato su PC tramite Steam. Per aiutarvi a muovere i primi passi nell'avventura, in questa mini-guida vi parleremo dei tre starter del gioco: chi scegliere tra Crystle, Smazee e Houchic?

Al contrario di quanto avviene nei giochi della serie Pokemon, in TemTem sarà possibile catturare tutti e tre gli starter nel corso dell'avventura. All'inizio del gioco, in ogni caso, potrete sceglierne soltanto uno, motivo per cui vi consigliamo di valutare con attenzione la vostra decisione. Per aiutarvi nella scelta, di seguito daremo uno sguardo più approfondito alle caratteristiche e alle statistiche dei tre starter di TemTem.

Crystle

Abbastanza potente se messo a confronto con tipi Elettrici e Mentali, Crystle appartiene al tipo Cristallo. Può assorbire molti danni, grazie alle sue elevate statistiche di Difesa e Punti Vita, ma non è una creatura particolarmente efficace in Attacco. Crystle si evolve in Sherald al livello 30.

Punti Vita: 60

Velocità: 33

Resistenza: 41

Attacco: 61

Difesa: 69

Attacco Speciale: 46

Difesa Speciale: 42

Smazee

Essendo un tipo da Mischia, Smazee è incredibilmente forte quando è contrapposto ai tipi di Terra e Cristallo, mentre risulta debole contro i tipi Mentali e Digitali. Può vantare statistiche discrete di Velocità e Attacco, mentre arranca un po' in Difesa e nelle mosse Speciali. Smazee si evolve in Baboong al livello 30.

Punti Vita: 49

Velocità: 66

Resistenza: 51

Attacco: 69

Difesa: 44

Attacco Speciale: 37

Difesa Speciale: 37

Houchic

Houchic è di tipo Mentale, perfetto da usare contro i tipi Neutrali e da Mischia. Può vantare ottime statistiche di Velocità e nelle mosse Speciali, caratteristiche che possono tornare molto utili in diverse circostanze. Tuttavia, ha dei limiti nelle statistiche di Attacco e Difesa. Houchic si evolve in Tental al livello 30.

Punti Vita: 38

Velocità: 66

Resistenza: 44

Attacco: 40

Difesa: 41

Attacco Speciale: 72

Difesa Speciale: 52

Quale starter scegliere in TemTem?

Qual è il miglior TemMem da scegliere all'inizio del gioo? Dipende dal tipo di squadra che volete formare. Dato che potrete trovare tutti e 3 gli starter nel corso dell'avventura, ha anche senso anche senso scegliere quello che semplicemente vi piace di più.

Segnaliamo comunque che Crystal è un Temtem abbastanza comune da trovare nelle prime ore di gioco, motivo per cui potreste optare per Houchic o Smazee.

Houchic, in particolare, può anche apprendere l'Ipnosi che gli consente di infliggere danni ai nemici addormentati senza svegliarli, il che può essere di grande efficacia se lo accoppiate con un altro Temtem in grado di eseguire Soft Touch. Inoltre, durante la prima parte dell'avventura vi imbatterete spesso in tipi Neutrali e da Mischia, i quali saranno deboli agli attacchi di Houchic.

Se siete curiosi di saperne di più sul gioco, ricordiamo che il nostro Cydonia ha avuto modo di provare il titolo e di affrontare le fasi iniziali dell'avventura, esplorando le ambientazioni e cimentandosi nelle prime lotte. Potete trovare il video della prima run di Cydonia con TemTem sulle pagine di Everyeye.