TemTem: guida a tutte le statistiche delle creature

L'Early Access di TemTem è ormai disponibile da diverse ore e, nonostante qualche problemino d'accesso ai server, pare stia andando tutto per il verso giusto. Se state per avventurarvi anche voi nel colorato mondo di questo MMO e avete già letto la nostra guida agli starter di TemTem, ecco alcuni consigli sulle statistiche dei mostri.

Ciascun TemTem dispone infatti di otto diverse statistiche e in base ai valori assegnati ad ognuna di esse dipende l'efficacia in battaglia della creatura. Va precisato che l'unico modo per incrementare i valori di ciascun parametro è quello di utilizzare il TemTem in battaglia per fargli accumulare punti esperienza ed aumentare il proprio livello.

Ecco di seguito l'elenco di tutte le statistiche presenti nel gioco e il loro significato:

HP: indica il quantitativo massimo di punti salute del TemTem

SP: in maniera simile agli HP, gli SP determinano la stamina in dotazione al mostro, necessaria ad eseguire le varie mosse

SPD: indica la velocità del TemTem e, di conseguenza, la rapidità con la quale vengono eseguite le azioni durante uno scontro

ATK: stabilisce il potere d'attacco del mostro e determina i danni fisici inflitti con gli attacchi di questo tipo

SPATK: sta ad indicare il valore dell'attacco speciale, ovvero il potere d'attacco delle mosse speciali

DEF: corrisponde alla difesa e permette al TemTem di assorbire quantità di danni maggiori (solo dagli attacchi fisici)

SPDEF: la difesa speciale consente al mostro di incassare più danni quando viene colpito da mosse speciali

A questi parametri andrebbero aggiunti anche gli SV (Single Value) e i TV (Trained Value), anch'esse molto importanti. Gli SV possono avere un valore compreso tra 1 e 50 e, in base a tale numero, viene stabilito quando velocemente il TemTem è in grado di potenziare una data statistica. I TV, a differenza degli SV, non sono assegnati in maniera automatica e possono essere incrementati semplicemente combattendo. I vari valori TV vengono modificati affrontando determinate specie di TemTem e ai livelli più alti (1.000 è valora totale massimo, 500 è il cap di ogni singola statistica) potrete velocizzare il processo di potenziamento di parametri specifici.