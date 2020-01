TemTem: lunghe code all'accesso, ma la situazione sta migliorando

Sono ormai trascorse più di ventiquattro ore dal lancio su Steam della versione Early Access di TemTem, il titolo ispirato a Pokémon che sta attirando l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo, ed è ancora difficile riuscire ad accedere ai server a causa dell'elevato traffico.

La situazione è sensibilmente migliorata rispetto a quanto visto nelle ore immediatamente successive al lancio, durante le quali era quasi impossibile giocare per via delle lunghissime code e, una volta in gioco, anche le più semplici azioni erano impossibili da compiere per via dei problemi di connessione dovuti ai troppi utenti connessi. Fortunatamente adesso è possibile giocare tranquillamente, anche se potrebbe essere una buona idea quella di avviare il gioco in largo anticipo rispetto a quando si ha intenzione di giocare, così da giungere al termine dei lunghi tempi d'attesa con meno stress.

Come spesso avviene in questi casi, però, non escludiamo che entro il prossimo fine settimana gli sviluppatori riescano ad ampliare le capacità dei server così da permettere a tutti i giocatori di avviare liberamente il titolo e andare a caccia di TemTem con i propri amici.

Nel caso in cui foste ancora in coda, potreste ingannare l'attesa leggendo le nostre guide sulle statistiche di TemTem e sui migliori starter tra Crystle, Smazee e Houchic.