TemTem: l'MMO ispirato a Pokémon arriverà anche su PS5 e Xbox Series X - Aggiornata

Dopo aver riscosso un discreto successo con la pubblicazione della versione Early Access su Steam, TemTem punta a conquistare anche gli utenti console e nel corso dello State of Play di questa sera è stata svelata ufficialmente la versione PlayStation 5.

Il gioco, le cui meccaniche sono marcatamente ispirate ai giochi dedicati ai Pokémon con in aggiunta una componente online sia cooperativa che competitiva (gli scontri sono due contro due), si prepara infatti ad approdare sulla console di prossima generazione targata Sony nel corso del 2021, anno nel quale la versione definitiva del gioco farà il proprio debutto anche su altre piattaforme. Stando a quanto dichiarato sul blog ufficiale PlayStation, il gioco implementerà al lancio una campagna, la possibilità di giocare in cooperativa e una serie di modalità competitive online oltre alla possibilità di creare ed unirsi ad un Club, l'equivalente dei clan in altri MMO. Va precisato però che tutte le funzionalità online del gioco, che siano PvE o PvP, richiederanno anche su PS5 un abbonamento attivo a PlayStation Plus.

Vi ricordiamo che, stando alle ultime dichiarazioni degli sviluppatori, TemTem implementerà al lancio anche cross-play e cross-save.



Aggiornamento - Sulle pagine di Gematsu il publisher Humble Games ha annunciato che le versioni PS4 e Xbox One sono state cancellate per concentrarsi sullo sviluppo delle edizioni per PS5 e Xbox Series X.