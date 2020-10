TemTem: l'MMO ispirato ai Pokémon arriverà su PlayStation 5 a dicembre

Gli sviluppatori di Crema hanno annunciato dal PlayStation Blog l'arrivo di TemTem su PlayStation 5 per quello che definiscono come un "debutto su console in esclusiva". L'MMO fortemente ispirato al mondo dei Pokémon esordirà in early access nella prima settimana di dicembre.

Dopo essere stato lanciato in accesso anticipato su Steam lo scorso gennaio e dopo aver venduto oltre mezzo milione di copie, TemTem si prepara quindi ad esordire su console. Nel corso dell'anno Crema ha costantemente migliorato il proprio universo di gioco aggiungendo creature, nuove isole da esplorare, funzionalità gestionali, social e competitive. Il gioco dovrebbe comunque rimanere in early access per tutto il 2021 in attesa della versione 1.0 che sarà lanciata anche su Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S.

I fortunati possessori di PlayStation 5 potranno tuttavia giocare a TemTem a partire dal prossimo 8 dicembre, per quello che gli sviluppatori definiscono un "debutto esclusivo" sulla console di casa Sony. La versione console permetterà di esplorare le quattro isole disponibili e di catturare oltre 100 Tems. TemTem avrà un costo di 37.99 euro in versione Standard e di 54.99 euro in versione Deluxe. Chi prenoterà il titolo avrà poi diritto ad esclusivi oggetti cosmetici.