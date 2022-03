Temtem: l'MMO ispirato ai Pokémon sembra avvicinarsi all'uscita su Switch e Xbox Series X

Ad oltre due anni dall'esordio su PC e dall'annuncio delle versioni console, Temtem - coloratissimo MMO chiaramente ispirato ai Pokémon - non si è ancora fatto vedere né su Switch, né su Xbox Series X|S. Per fortuna, qualcosa sta cominciando a muoversi...

Il team di sviluppo spagnolo Crema ha innanzitutto fatto sapere di aver inviato a Nintendo la prima build della versione Switch per la certificazione. Si tratta del primo, indispensabile passo verso la pubblicazione definitiva del gioco, un percorso che richiederà anche altre certificazioni. Gli sviluppatori chiariscono che la build inviata alla casa di Kyoto è incompleta e che necessita ancora di molti interventi prima di potersi considerare adatta al grande pubblico. "Temtem, anche se alcune persone non ci credono, è visivamente molto pesante, e questo rappresenta la sfida più grande", scrive il team sul proprio sito ufficiale. "Stiamo lavorando sodo all'ottimizzazione per raggiungere sia un ottimo livello visivo sia buone performance sull'ibrida. Una volta che avremo rifinito e perfezionato ogni sezione del gioco, ci premureremo di mostrarvi un video in modo che possiate vederlo di persona".

In coda all'intervento, Crema ha annunciato di essere al lavoro anche sui requisiti specifici per Xbox Series X e Series S, un procedimento che dovrebbe risultare più agevole e snello di quello necessario per adattare il gioco per Switch. Queste versioni, spiegano, "dovrebbero funzionare con meno aggiustamenti e richiedere meno ottimizzazioni".

Il team di sviluppo ha preferito non rivelare finestre di lancio precise per nessuna delle due nuove versioni di Temtem, gioco che ricordiamo essere già disponibile in Accesso Anticipato su PC e PlayStation 5. Su queste due piattaforme prossimamente riceverà il Content Update 1 (CU1), che introdurrà le Trade House, le Dojo Wars e le cavalcature.