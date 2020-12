TemTem si prepara all'esordio su PlayStation 5 con un nuovo trailer di gameplay

In vista del lancio in anteprima su PlayStation 5, TemTem torna a farsi vedere in un nuovo trailer che mostra le meccaniche e le funzionalità principali dell'MMORPG sviluppato da Crema Games e fortemente ispirato al mondo Pokémon.

Il nuovo trailer presenta al pubblico Sony l'universo online di TemTem a partire dalle prime tre creature disponibili all'inizio del gioco per poi passare al sistema di combattimento e sulla meccanica della resistenza. Il filmato esalta inoltre uno dei punti di forza del gioco, ovvero tutte le funzionalità cooperative: l'intera storia può infatti essere giocata in compagnia con la possibilità di affrontare le battaglie in PvP. Tra gli elementi chiave, la possibilità di collezionare ed evolvere centinaia di TemTem oltre al sistema di personalizzazione che consente di dare un tocco unico ai nostri alter ego virtuali.

Il video termina infine con la promessa di un continuo supporto e con la presentazione della recente roadmap che mostra le novità in arrivo. Insomma, sebbene le versioni per PlayStation 4 e Xbox One siano state cancellate, i giocatori "next-gen" e gli utenti Switch potranno ancora divertirsi a catturare queste particolari creature. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che TemTem per PlayStation 5 uscirà il prossimo 8 dicembre mentre le versioni per Xbox Series X e Switch arriveranno più avanti.